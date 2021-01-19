قائد عمليات بغداد يوجه بفتح "شارع الصدرية"

وجّه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، بفتح "شارع الصدرية" وسط العاصمة.



وقال المحمداوي في حديث مقتضب لـ السومرية نيوز، إنه أمر "بفتح شارع الصدرية المغلق منذ 10 سنوات".