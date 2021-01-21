تفكيك قنبلة معدة لاستهداف دار منتسب في ذي قار

وقال المصدر السومرية نيوز ان قوة من مكافحه المتفجرات في ذي قار تمكنت من تفكيك ورفع رمانة يدوية دفاعية منزوعة مسمار الامان وضعت امام منزل منتسب امني قرب جسر ذي قار الكونكريتي.واضاف المصدر، ذلك جاء بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب امام منزل المنتسب (م ق ح ) يبلغ من العمر 33 عاما من سكنة قضاء الناصرية قرب جسر المرور السريع ، فيما تم رفع وتفكيك القنبلة دون ان اي اضرار.واشار الى ان الشرطة المحلية طوقت مكان الحادث واتخذت الاجراءات الامنية بفتح تحقيق في الحادث.