شرطة ذي قار تعلن القبض على 11 متهم في قضاء الشطرة

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انه "تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبإيعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت اللواء عودة سالم عبود نفذت مديرية شرطة قضاء الشطرة بأشراف مدير القسم العميد حاتم شمخي جبر حملة واسعة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي بحق المتهمين والمطلوبين قضائيا".

واكدت المديرية ان هذه العملية شارك في تنفيذها مركز شرطة الفتاحية ومركز شهداء الشطرة ومركز اكد ومركز شرطة الشطرة، لافتا الى انها اسفرت عن القبض على 11 متهم وفق المواد القانونية التالية ( 406 ، 431 ، 452 ، 477 ) اهمها القتل العمد واغتصاب السندات والاموال والاضرار والاتلاف و المشاجرات اضافة الى المادة (10 احوال)، مبينة انه تم اتخاذ كافي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.