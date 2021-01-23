الاستخبارات تقبض على أحد الإرهابيين في الانبار

وقالت المديرية في بيان انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٣٩ من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة جسر الصديقية عند مدخل جزيرة الخالدية بالانبار".واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".