اعتقال ستة عناصر من "داعش" في نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، اعتقال ستة عناصر من تنظيم "داعش" في المحافظة.



وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية"، مبينة أن "العملية تمت في مناطق واحياء الهرمات والجزائر وتسعين في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن "اثنين من العناصر كانا يعملان فيما يسمى الحسبة والثالث كان يعمل فيما يسمى الامنية، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند وفرقة الفرقان خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".