الحشد الشعبي يعلن صد "تعرض" شرقي صلاح الدين

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد "تعرض" شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان مقتضب، إن "اللواء 22 في الحشد الشعبي صد تعرضا شرق صلاح الدين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" شرقي صلاح الدين.