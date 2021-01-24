القبض على 3 عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت بالانبار

وقال الجهاز في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه انه "لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة "ثأر الشُهداء" التي إنطلقت فجر يوم الجمعة، حيثُ تمكنت تشكيلات جهازنا من ضرب شبكة إرهابيـة لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش الإرهابيـة".واضاف البيان انه "تم فيها إلقاء القبض على ٣ عناصـر إرهابيـة في قضـاء هيت شمال مدينة الرمادي - محافظة الأنبار عثر خلالها على وثائق هامة وناظور يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى ١٠ عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية".وتابع إن "جهاز مكافحة الإرهاب يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقي وبدورهِ لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التي يُكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومُستقرة".