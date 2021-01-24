طيران الجيش يدمر 8 أوكار لـ"داعش" في ديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، تدمير 8 أوكار لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى.



وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت طائرات الجيش من تدمير 8 اوكار لداعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة الى قرة تبة بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة 20 تمكنت من مداهمة وكرين وضبط بداخلهما دراجة نارية، و2 مولدة كهربائية صغيرة، ومواد غذائية معلبة، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير الوكرين موقعيا".