الاستخبارات تعلن الاستيلاء على كدس للعبوات في كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على كدس للعبوات في محافظة كركوك.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمرارا في نهج العمليات الاستباقية وبناء على معلومات استخبارية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات المقر المتقدم لعمليات كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وباالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٣٢، من العثور على كدس للعتاد يحتوي على ١٧عبوة على شكل جلكان سعة ٢٠ لتر معبأة بمادة السيفور، و٢٥مسطرة تفجير، في قرية تل الورد ناحية ملا عبدالله قضاء الحويجة".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا من دون حدوث اضرار".