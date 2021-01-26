الحبس ستة أشهر لمدانين.. والسبب؟

وقال اعلام القضاء الاعلى في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "المدانين قاموا بتهديد طبيب جراح في منطقة الكرادة ، فضلاً عن تهديد طبيب اختصاصي للاطفال في منطقة الحارثية ومساومتهم وابتزازهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لحياتهم".وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقا لاحكام المادة الرابعة 430 / 1 من قانون العقوبات العراقي".