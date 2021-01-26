القاء القبض على عصابة بينهم إمرأة لترويج المخدرات في بغداد

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة بينهم إمرأة لترويج المخدرات في العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ان "مفارز الفرقة الاولى التابعة للشرطة الاتحادية بالتنسيق مع مفرزة من مكافحة مخدرات منطقة المعامل ألقت القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص بينهم امرأة يتاجرون بالمواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الصدر".

وبينت أنه "تم العثور بحوزة المتهمين على "نصف كيلو غرام" من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي".

واضافت انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".