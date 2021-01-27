احتجاجاً على التعذيب.. المعتقلون في السجون العراقية يتخذون قراراً مفاجئاً

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "معتقلي مكافحة الفساد في السجون بدأوا بالإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على ما اسموها المحاكمات الصورية وحرمانهم من حق الدفاع ورفض الاستماع الى شهادات الشهود".

واضافت المصادر ان "المعتقلين اشاروا الى ان الاحكام عليهم صورية بناءً على افادة قضائية اخذت بالتعذيب والتهديد بانتهاك الأعراض وتقرير طبي من الطب الشرعي غير حقيقي".



وكشفت المصادر انه "لم يتم الغاء الاضراب لحين عرض المعتقلين على لجنة طبية محايدة باشراف مفوضية حقوق الانسان او الامم المتحدة وتأمين محاكمة عادلة والسماح بلقاء المحامين".