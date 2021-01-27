الشرطة النهرية تنقذ فتاة بعد محاولتها الانتحار في الناصرية

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من انقاذ فتاة بعد محاولتها الانتحار من جسر الحضارات وسط المحافظة.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم الشرطة النهرية التابعة لشرطة محافظة ذي قار تمكنت من انقاذ فتاة بعد محاولتها الانتحار من جسر الحضارات وسط الناصرية".

وبينت المديرية أن "المفارز تمكنت بوقت قياسي من انقاذ الفتاة التي أقدمت على رمي نفسها وسلمتها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابعت ان "مفارز الشرطة النهرية في نهر الفرات تستمر في رصد مثل هكذا حالات المثيرة للشك ومتابعة المخالفات".