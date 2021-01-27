شرطة النجف تصدر بياناً بشأن انفجار منطقة الحولي

وذكرت القيادة بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جسم غريب انفجر صباح هذا اليوم على مجموعة من المواطنين قاموا بالنبش قرب مكب للنفايات"، مبينة ان "المعلومات الاولية تفيد انه عبارة عن مخلفات حربية قديمة".واكدت القيادة، "اصابة ثلاث اشخاص بينهم طفلة بعمر 10 سنوات فارقت الحياة في حين يخضع الاثنين الاخرين للعلاج داخل مستشفى الحكيم العام"، لافتة الى ان "التحقيقات لا زالت جارية".ودعت المواطنين الى "الابتعاد عن الاجسام الغريبة والتبليغ عنها من خلال الاتصال بالرقم المجاني 104".