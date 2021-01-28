استهداف منزل أحد المتظاهرين بعبوة ناسفة في الناصرية (صور)

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار عبو ناسفة على احد منازل المتظاهرين في الناصرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منزل احد المتظاهرين استهدف بعبوة ناسفه في منطقة الشرقية بمحافظة الناصرية القاها شخصان على دراجة نارية".