مجلس القضاء الأعلى يطلق حملة لمحاكاة ضمانات المتهم

وذكر المجلس في بيان أن "مجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وتنسيق المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تم اطلاق حملة (اعرف حقوقك) الاعلانية التي تحاكي ضمانات المتهم".واضاف أن "البوسترات الخاصة بالحملة تضمنت محاكاة لضمانات المتهم عبر الموقعين الالكترونيين لمجلس القضاء الأعلى وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) كمرحلة اولى. حيث شملت البوسترات الاعلانية شروحات موجزة تتعلق بضمانات المتهم التي تضمنتها القوانين النافذة بهذا الجانب من حيث السند القانوني للقبض والتوقيف والتفتيش، اضافة الى أسباب التوقيف ومكانه واشعار العائلة، والحق في المثول أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، فضلا عن معلومات حول التهمة والحقوق وبعض الضمانات والحقوق في مرحلة المحاكمة كحق الالتزام بالصمت وحرية الافادة، والحق في توكيل محام او انتداب محام عنه/ التمثيل القانوني، والوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لاعداد الدفاع، والحق في اطلاق السراح بكفالة أوبدونها حسب التهمة".