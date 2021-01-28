النزاهة تفصح عن إجراءاتها بخصوص شفافية الإعلان عن المزايدات والمناقصات الحكومية

وبحسب بيان للهيئة تلقته السومرية نيوز، "أوصى فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة بإلزام الدوائر الحكوميَّة بدفع مبلغ الإعلان عن طريق (صكٍّ) مُعنونٍ إلى الصحيفة التي رسا عليها الإعلان وبشكلٍ مُباشرٍ، مُبيِّناً في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (وزارة التخطيط – دائرة العقود الحكوميَّة، ووزارة الثقافة – دار الكتب والوثائق، ونقابة الصحفيِّين العراقيِّين)، واللقاء بالمسؤولين فيها، أهميَّة قيام نقابة الصحفيّين العراقيِّين بإرسال مُوقفٍ بالصحف المُعتمدَة لديهم والمُستمرة في الإصدار إلى ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديِّ؛ لغرض اعتمادها عند تدقيق الإجراءات الخاصَّة بالإعلان عن المُناقصات والعقود الحكوميَّة".واضاف ان "التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والثقافة النيابيَّتين ومكاتب وزيري الثقافة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، اقترح إلغاء دور الوسيط في الإعلانات وإرسالها بشكلٍ مباشرٍ إلى الصحف التي تنطبق عليها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وضوابط إجراءات الإعلان عن المُناقصات والإحالة رقم (2) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط ، فضلاً عن توفُّر شروط مزاولة العمل الصحفيِّ فيها".وتايع ان "التقرير دعا إلى قيام نقابة الصحفيّين بإيجاد آليةٍ مُعيَّنةٍ تُوضحُ من خلالها عمليَّة توزيع الإعلانات على الصحف المُعتمدة بشكلٍ عادلٍ وإعمامها على المُؤسَّسات الحكوميَّة كافة وبشكلٍ دوريٍّ، إضافة إلى إعادة النظر باستمارة الاعتماد السنويّ التي تصدرها، ووضع شروطٍ شديدةٍ وصارمةٍ تجاه الصحف المُتلكئة، وعدم منح تجديد الاعتماد السنويِّ لأيَّة صحيفةٍ إلا بعد جلبها كتاب تأييدٍ من دار الكتب والوثائق يُؤيِّدُ استمرارها بالإيداع".وأكَّد أن "التقريراكد على قيام مديري أقسام الإعلام في الوزارات والتشكيلات الحكوميَّة بمتابعة أكثر الصحف اليوميَّة انتشاراً، وتقديم موقفٍ دوريٍّ بذلك إلى رئيس الدائرة عند الحاجة إلى إصدار إعلان بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة".بدوره، أكَّد المدير العامُّ لدائرة العقود الحكوميَّة في وزارة التخطيط، "إصدار إعماماتٍ بخصوص الضوابط التي تحكم السيطرة وتمنع التلاعب بنشر الإعلانات الخاصَّة بالعقود والمُناقصات الحكوميَّة في الصحف الرسميَّة، فيما أشار المدير العام لدار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة إلى أن مهمَّة الدائرة تقتصر على منح (رقم إيداع) للصحف التي تُسجَّلُ لديها ولا تتدخَّلُ في آليَّة اختيار الصحف؛ لغرض نشر الإعلانات، في حين أبدى نقيب الصحفيِّين استعداد النقابة لوضع آليةٍ مُحكمَةٍ؛ لمنع التلاعب في نشر الإعلانات، وتمكين الصحفيِّين من أداء رسالتهم الصحفيَّة بمهنيَّةٍ وشفافيَّةٍ بما يخدم المصلحة العامَّة".