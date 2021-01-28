الاستخبارات تعلن نتائج عملياتها في الانبار وكركوك

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وفوج استخبارات الفرقة واللواء الأول من ضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات وعبوات ناسفة".وبحسب البيان، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٤٠ من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات ينتحل صفة منتسب في قسم مكافحة المخدرات ويرتدي الزي العسكري لتضليل الأجهزة الأمنية حيث يقوم بنقل المخدرات وتوزيعها من الرطبة ألى الرمادي، وتم نصب كمين محكم له قرب الجسر الياباني بالرمادي والقبض عليه".واضاف البيان انه "في سياق منفصل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء ٤٥ بالمقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك من تدمير ثلاثة أوكار بينها وكراً لما يسمى بـ (والي كركوك) في وادي الشاي".