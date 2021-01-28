القبض على احد مروجي المخدرات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى تمكنت من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة"، مبينا ان "العملية تمت بناءاً على ورود معلومة استخبارية دقيقة بتواجد احد المتاجرين بالمواد المخدرة في منطقة البلديات".وتابع انه "تم تنفيذ العملية والقاء القبض على المتهم والعثور بحوزته على كمية من المواد المخدرة تقدر بـ(250)غم وميزان وبايب للتعاطي بالاضافة الى مسدس نوع WZA مع ٩ اطلاقات وآلة جارحة".واضاف البيان انه "تم تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".