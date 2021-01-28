الشرطة المجتمعية تعيد مبلغ 5 ملايين دينار لفتاة ابتزها شاب في كركوك

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من احباط ثاني عملية ابتزاز تمارس بحق فتاة من محافظة كركوك واعادة لذويها مبلغ (٥) ملايين دينار، كان المبتز قد استولى عليها وأخذها من الفتاة بواسطة التهديد".واضاف البيان، ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات ومناشدة من ذوي الفتاة للشرطة المجتمعية بالتدخل لإنقاذ ابنتهم من عملية ابتزاز يمارسها أحد الأشخاص، الذي قام باغوائها وأخذ صورا منها وهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاع ان يحصل من الفتاة على مبلغ ٥ ملايين دينار بفعل التهديد والابتزاز، الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التحرك السريع ومواجهة المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز، والتي اعترف بها صراحة".واضاف انه "تم اتخاذ بحقه الاجراءات الأصولية اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز واسترداد مبلغ ال ٥ ملايين دينار منه وتأمين حساب الفتاة".