الأعرجي يترأس لجنة التحقيق بتفجيري الطيران ويؤكد: سنكشف الحقائق

وقال مكتب الأعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأخير ترأس اليوم، اجتماع اللجنة الخاصة بالتحقيق في حادث التفجير الإرهابي المزدوج الذي ضرب ساحة الطيران، لتحديد المقصّر وتشخيص الإخفاقات التي حصلت من الأجهزة الأمنية والاستخبارية".وبحسب البيان، فان "اللجنة تشكّلت بموجب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني".وأكد الأعرجي، خلال الاجتماع، على "الاستمرار بالتحقيق لكشف الحقائق وتشخيص مواطن الخلل والضعف، وقررت اللجنة تكليف وكالة الاستخبارات بالتحقيق، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، والتأكيد أيضا، على باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون في التحقيق، وتقديم المعلومات اللازمة".وأشار البيان إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى القائد العام للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من أعمال التحقيقات، وفق السياقات المهنية الأصولية".