شرطة الانبار تعلن العثور على اكداس من اسلحة داعش في منطقة الهريمات

وقال بيان لقيادة شرطة محافظة الانبار حصلت السومرية نيوز على نسخة منه "انها تلقت معلومات من احد المصادر بوجود كدس عتاد لعصابات تنظيم داعش الارهابي في منطقة الهريمات قرب نهر الفرات.واضاف البيان جاء ذلك بناءا على توجيهات السيد قائد شرطة محافظة الانبار بتكثيف الجهد الاستخباري من قبل تشكيلات شرطة الانبار وتم على الفور تشكيل قوه من فوج طوارئ الانبار الخامس عشر وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار حيث تم العثور على مايلي :١/ هاون ٦٠ ملم عدد ١٢/ قنابر هاون عيار ٦٠ ملم عدد ٥٣/ قاذفة RBG 7 عدد ٢٤/ صاروخ قاذفه ضد الدروع عدد٤٥/ صاروخ قاذفه ضد البنايات عدد٢٦/ صاروخ قاذفه ضد الاشخاص عدد٢٧/ حشوات صاروخ قاذفه عدد ١١ .