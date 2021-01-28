المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات "سريعة الانفجار" متروكة

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، عن إخلاء حاويات "سريعة الانفجار" متروكة في المنافذ البحرية، مؤكداً أن الهيئة تنتظر إجابة كردستان بشأن مكتب التنسيق لمتابعة منافذ الإقليم.

وقال الوائلي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، "نسعى لجعل 2021 عام الإيرادات العالية ومنع المخدرات". وأضاف "ننتظر إجابة كردستان بشأن مكتب التنسيق لمتابعة منافذ الإقليم من قبل الهيئة"، مشدداً بالقول "شرعنا في إكمال برنامج الوصل الضريبي وبصدد إنشاء الوصل الكمركي". وتابع الوائلي أنه تم "إخلاء حاويات سريعة الانفجار متروكة في المنافذ البحرية".