تدمير مضافتين لـ"داعش" في الأنبار

دمرت قوة من الجيش والحشد الشعبي، اليوم الخميس، مضافتين تابعتين لتنظيم "داعش" في محافظة الانبار.



وقال إعلام الحشد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار والجيش، دمرا اليوم، مضافتين لفلول داعش الإرهابي داخل الكهوف في المحافظة"، لافتاً إلى أن "القوة نفذت عملية أمنية شملت مناطق: وعر مديسيس ووادي حلكوم ووادي المانعي بهدف تفتيشها وتأمينها والبحث عن مطلوبين".

وأوضح البيان، أن "العملية أسفرت عن العثور على مضافتين لفلول "داعش" الإرهابي داخل الكهوف حيث تم تدميرهما بشكل كامل، فضلا عن تدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق".