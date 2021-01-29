الاستخبارات تلقي القبض على ارهابيين اثنين في الانبار

وقالت المديرية في بيان ورد للسومر ية نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبمشاركة امر اللواء ٤٠ واستخبارات اللواء واستخبارات الفوج الاول منه من القاء القبض على اثنين من الارهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى وقتل المنتسبين عام ٢٠١٤ والاستحواذ على ممتلكانتها قبل التحرير في منطقة الجزيرة بالكرمة الانبار".واضاف البيان انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".