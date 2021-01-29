الانبار.. الاستخبارات تطيح بإرهابيين شاركا بالهجوم على منشأة المثنى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها في الفرقة العاشرة وبمشاركة امر اللواء ٤٠ واستخبارات اللواء واستخبارات الفوج الاول تمكنت من القبض على اثنين من الارهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى وقتل المنتسبين عام ٢٠١٤ والاستحواذ على ممتلكاتها قبل التحرير في منطقة الجزيرة بالكرمة الانبار".واضاف البيان ان "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".