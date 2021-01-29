مكافحة المتفجرات تؤكد: لا وجود لعجلة مفخخة في الاعظمية

أكدت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عدم وجود عجلة مفخخة في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "لا صحة للأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل بشأن وجود عجلة مفخخة في منطقة الاعظمية".

وبينت، إن "عجلة كانت متروكة بغير مكانها المخصص تم الابلاغ عنها من المواطنين وبعد الكشف عليها من قبل خبراء مديرية مكافحة المتفجرات تبين انها خالية من اي مواد متفجرة وتم التعامل معها وفق الاجراءات القياسية".

ونوهت المديرية، إلى ضرورة "الابلاغ عن اي جسم غريب او عجلة متروكة تثير الشك والريبة بالاتصال على خطها الساخن ( 403)".

وكان مصدر أمني، قد نفى للسومرية نيوز الأنباء التي تحدثت عن وجود عجلة مفخخة في منطقة الاعظمية.