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سبب إطلاق صافرات الانذار في مطار بغداد
أمن
2021-01-29 | 10:48
13,656 مشاهدة
كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، سبب إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي هي تجريبية ضمن منظومة جديدة".
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