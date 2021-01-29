سبب إطلاق صافرات الانذار في مطار بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، سبب إطلاق صافرات الإنذار في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي هي تجريبية ضمن منظومة جديدة".