انطلاق صفحة جديدة من عمليات الوعد الصادق في البصرة

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن مباشرة قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الاولى الصفحة التاسعة.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية الوعد الصادق المرحلة الاولى الصفحة التاسعة وعلى محورين الأول المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي ٣٦ ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي لغرض مداهمة وتفتيش المناطق الشمالية في البصرة".

واضاف البيان ان "المحور الثاني المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة/٤ ولمغ قيادة عمليات البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية ومفرزة من هيئة الحشد الشعبي وأقسام مديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش المناطق الجنوبية في البصرة".

وتابع البيان ان "العملية جاءت لغرض ألقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة الغير مرخصة لتحقيق الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة".

واوضح: "سنوافيكم بالنتائج والتفاصيل لاحقا".