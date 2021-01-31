النزاهة تضبط متهمين بالتحايل وتعقيب المعاملات في دوائر حكومية بنينوى

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى مديريَّة الضريبة في الجانب الأيمن في مدينة الموصل، وتمكن من ضبط مُتَّهمين اثنين بتعقيب المُعاملات داخل المُديريَّة دون أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ"، مُبيِّنةً انه "تم ضبط مُعاملة وإضبارة ضريبيَّةً خاصَّةً بإحدى الشركات".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط ثلاثة مُتَّهمين في مديريَّة مرور المُحافظة؛ لقيامهم بتعقيب المُعاملات بصورةٍ غير أصوليَّةٍ خلافاً للقانون، وأسفرت العمليَّة عن ضبط عددٍ من المُعاملات بحوزة المُتَّهمين"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في نينوى – الزهور، قام بضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لاحتيالهم وادِّعائهم بأنهم ورثة المالك الشرعيِّ لأحد العقارات، مُستغلين التشابه في الأسماء، في حين كشفت تحرِّيات ومعلومات الفريق عن أن المالك الشرعيَّ للعقار على قيد الحياة ولا تربطه بالمُتَّهمين أيَّة صلةٍ.

وأوضح البيات انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المواد (298,289,307) من قانون العقوبات".