محكمة استئناف واسط توقف خمسة متهمين بجريمة "الدكة العشائرية"

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "محكمة تحقيق تاج الدين أوقفت خمسة متهمين لقيامهم بإطلاق العيارات النارية واستهدافهم لاحد المنازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية".

واضاف البيان، ان "المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وصدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 2 /1 بدلالة المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب اضافة الى تصديق أقوالهم قضائياً عن قضايا أخرى اعترفوا بارتكابها تعلقت بالخطف والابتزاز بحق المواطنين وأصحاب الشركات النفطية اضافة الى جرائمهم المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية".