انطلاق مشروع الصيانة الطارئ لممري الذهاب والاياب لطريق بغداد – كركوك



وقال مدير الدائرة قاسم حمزة في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الملاكات الفنية والهندسية في المديرية تنفذ مقطع الطريق بممريه حتى قضاء الطوز"، مبينا ان "العمل بدأ اولا بممر الذهاب وتضمن قلع الاجزاء والمواقع المتضررة جدا ومعالجة الاخاديد ليتم فتحه بشكل آمن، ويعقب ذلك التحول الى ممر الاياب بنفس الطريقة حتى قضاء الطوز".

واعرب حمزة عن امله ان ينجز مشروع تأهيل واصلاح الطريق في مقاطع محافظتي صلاح الدين وديالى، خلال العام الحالي"، مؤكدا ان "العمل يتم بتقنيات حديثة بإضافة سمك اضافي للتبليط ومادة (الكوليميرا) للحفاظ عليه من التخسف".