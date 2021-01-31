الشرطة الاتحادية تطيح بعصابة متخصصة بتسليب وسرقة العجلات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود 3 أشخاص يقومون بسرقة وتسليب العجلات في منطقة (النهروان) شرق العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني بأمرة آمر اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع مفارز مكافحة إجرام النهروان ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول، تم خلالها القبض على 3 من المتهمين يستقلون عجلة نوع (سورنتو) وضبط بحوزتهم مسدس نوع "برونيك".واضافت، "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".