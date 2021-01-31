انطلاق عمليات دهم وتفتيش شرقي الانبار

وقال المعاون الإداري لقائد عمليات شرق دجلة الحشد الشعبي علي المظفر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية الثاني والسابع و27 بالحشد الشعبي تساندها عدد من المديريات والمعاونيات في الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم بعملية دهم وتفتيش شرق الانبار".وأوضح المظفر ان "الالوية انطلقت بأربع محاور وهي اللواء الثاني انطلق من محورين في قضاء الكرمة، ومنطقة الخالدية، ومنطقة الثراثار، واللواء الـ27 بالحشد شارك بمحورين في الكرمة، واللواء السابع في الثرثار".وتابع ان "الهدف من العملية تتضمن تفتيش والبحث عن الخلايا الإرهابية والمضافات والأسلحة والمعدات ومصادرتها واعتقال المطلوبين ضمن قاطع مسؤولية عمليات شرق دجلة".