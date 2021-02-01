 النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً في تخصيص (1288) قطعة ارض بذي قار

الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، أفادت بأن الفريق الذي انتقل إلى مديرتي شهداء ذي قار وبلديَّة الناصريَّة، قام بضبط الأوليات الخاصة ومخاطبات تخصيص (1288) قطعة أرض للشهداء والجرحى، مبينةً وجود تلاعب وتزوير في عمليَّة التخصيص تمثلت بإدخال أسماء وهميَّة بأعداد كبيرة ضمن قوائم التخصيص.وأضافت إن بلديَّة الناصريَّة قامت بتخصيص قطع الأراضي لأشخاص بدون وجه حق وبشكل مخالف للقانون، بعد قيامها بالتلاعب بالقوائم المرسلة من قبل مديريَّة الشهداء في المحافظة.وأكدت تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي نفذت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على السيّد قـاضي محكمة التحـقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحق (4) متهمين وفق أحكام المادَّة (298,289) من قانون العقوبات.