الحشد ينهي تواجد داعش شرق صلاح الدين

وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني في تصريحات صحفية ان "تعاون الاهالي في منطقة العيث شرقي صلاح الدين والمناطق المجاورة اسهم في القاء القبض على عشرات الارهابيين وتدمير عشرات المضافات".واضاف انه "تم السيطرة على 10 اوكار خلال اليومين الماضيين فضلا عن تدمير نفق رئيسي لقيادة داعش بعد تعاون الاهالي مع القوات الامنية".واوضح الحسيني ان "الانتشار في صلاح الدين كبير ولا يتحاج الى مزيد من التعزيزات بل تم تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة المطلوبين للقضاء".