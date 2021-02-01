تدمير مضافات لداعش ضمن عمليات "اسود الجزيرة" في صلاح الدين

وقال إعلام الحشد في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوات الحشد الشعبي، نجحت اليوم في تدمير مضافات عدة لداعش ومعالجة منزل ملغم معد للتفجير لاستهداف القوات الأمنية ضمن عمليات أسود الجزيرة في صلاح الدين، فيما اعتقلت القوات أيضا شخصين مطلوبين وفق مذكرات قضائية وتم الاستيلاء على أعتدة واسلحة".وتواصل قوات الحشد الشعبي تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها ضمن عملية أسود الجزيرة في صلاح الدين، بحسب البيان.