الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"مفتاح داعش" جنوب الموصل

تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بـ "مفتاح داعش" في عملية أمنية نوعية جنوب الموصل.
وقال الخبير الاستراتيجي فاضل أبو رغيف خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "عملية أمنية واسعة انطلقت صباح اليوم، من تسعة محاور اشتركت بها قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على أخر ما تبقى من فلول داعش، وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير المضافات التي يتخذها الإرهاب لمهاجمة القوات الأمنية".
وأشار إلى أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بقيادي كبير في داعش بمنطقة جسمة جنوب الموصل"، لافتاً إلى أن "هذا الإرهابي يعتبر احد مفاتيح التنظيم ومن ركائزه الأساسية".
وتابع أن "هنالك استقرارا امنيا كبيرا متمثلاً بمتابعة دقيقة من قبل اللواء الركن فائزالمعموري مدير الاستخبارات العسكرية ورجال استخبارت الفرقة العاشرة التابعة الى عمليات الانبار لجهودهم لالقاء القبض على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وضرب المضافات وعثورهم على اكداس ومخلفات الحربية وتفكيك الخلايا الارهابية".