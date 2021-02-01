الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"مفتاح داعش" جنوب الموصل

وقال الخبير الاستراتيجي فاضل أبو رغيف خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "عملية أمنية واسعة انطلقت صباح اليوم، من تسعة محاور اشتركت بها قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على أخر ما تبقى من فلول داعش، وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير المضافات التي يتخذها الإرهاب لمهاجمة القوات الأمنية".وأشار إلى أن "مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من الإطاحة بقيادي كبير في داعش بمنطقة جسمة جنوب الموصل"، لافتاً إلى أن "هذا الإرهابي يعتبر احد مفاتيح التنظيم ومن ركائزه الأساسية".