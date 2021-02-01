الموصل القديمة.. الدفاع المدني ينتشل 23 جثة مجهولة

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، 23 جثة مجهولة الهوية من أحد المواقع في منطقة الشهوان والتي تعود إلى فترة سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة.



وذكرت المديرية الدفاع المدني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "فرقها قامت برفع وانتشال بقايا هياكل عظمية لجثث مجهولة الهوية عدد ٢٣ داخل وكر لعناصر داعش في منطقة الشهوان بمدينة الموصل القديمة".

واضاف البيان ان "مفارز مديرية الدفاع المدني من فريق البحث والإنقاذ مركز رتل الطوارئ تمكنت من رفع وانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، كما عُثر على بعض المستمسكات الثبوتية التي تعود لعناصر داعش مع عدد من المخلفات الحربية بمشاركة مفرزة المعالجة التابعة للمديرية".