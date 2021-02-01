اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال "مجموعة إرهابية" اعترفت باستهداف القوات الإمنية بمناطق عدة.

وقالت الاستخبارات في بيان لها، إنه "بعملية نوعية ومعلومات إستخباراتية دقيقة نفذتها خلية الإستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الإستخبارات العسكرية وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية، تمكن الأبطال من القاء القبض على مجموعة إرهابية أعترفت بإستهداف القوات الإمنية".

وأضافت أن المجموعة "اعترفت بتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في مضافاتهم ونشر أخبار العمليات الإرهابية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والترويج لها والتشجيع على إستهداف المنتسبين للأجهزة الامنية والمدنيين في مناطق شمال بغداد وكركوك ومناطق آخرى".