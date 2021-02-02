القبض على خمسة ارهابيين بينهم امرأة في كركوك

وذكرت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية".واوضحت ان "الارهابي الاول عمل معالجاً لعناصر عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك فيما عملت الارهابية على توزيع ما يسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة اما عمل الارهابي الثالث والمكنى ابو هاجر والارهابين الاخرين ضمن ما يسمى قاطع الحويجة والذي اعترفا عن اشتراكهما بستة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في حقول علاس ومنطقة عجيل ، فضلاً عن قيام الارهابين الاخرين بتسليب وقتل احد المواطنين في محافظة كركوك وسرقة عجلة عام ٢٠١٨".وبينت أن "الوكالة قامت بتدوين اقوالهم بالاعتراف واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".