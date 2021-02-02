الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي في تلعفر

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع فصيل استطلاع وعناصر استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من القاء القبض على احد الارهابيين المنتمين لما تسمى فرقة الفرقان الارهابية والمكنى (ابو عمر) في قرية العاشق التابعة لقضاء تلعفر غربي نينوى".واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".