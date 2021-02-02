النزاهة تضبط متهمين متلبسين بتسلم الرشوة في الديوانية والأنبار

واشارت الدائرة في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، إلى أنَّ "ملاكات شعبتي التحقيق والتحرّي والضبط القضائيّ في المكتب، تمكَّنت من ضبط مُدير ضريبة الديوانيَّة وكالةً مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة؛ لقاء تسيير مُعاملة أحد المُراجعين".واضافت "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة الشهداء بالمُحافظة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ مُقابل تزويد أحد المُراجعين بصورةٍ عن أوليَّات مُعاملة شهيدٍ".وبينت إنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيّدين قاضيي محكمتي تحقيق الديوانيَّة والأنبار المُختصَّتين بالنظر في قضايا النزاهة، اللذين قرَّرا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (160 / ثانياً لسنة 1983)".يُشار إلى أن رئيس الهيئة كان قد حضَّ، خلال زيارته التفقديَّة لمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات الشماليَّة والغربية والجنوبيَّة، على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.