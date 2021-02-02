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اعتقال متهمين وضبط عدد من الاسلحة في بغداد

أمن

2021-02-02 | 08:26
اعتقال متهمين وضبط عدد من الاسلحة في بغداد
1,753 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال عدد من المتهمين وضبط عدد من الأسلحة في عمليات أمنية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "واصلت قواتنا الأمنية في فرقة المشاة السادسة تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في مناطق شمال وغربي بغداد، حيث تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المتهمين بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، والعثور على كدس من المواد المتفجرة وهي مخلفات حربية تالفة لعصابات داعش الإرهابية مخبأة تحت الأرض، احتوى على 73 قنبرة هاون مختلفة الاحجام، و25 صاروخاً مختلف النوعيات والاحجام، و35 حشوة دافعة، وتم رفع المواد بدون حادث".

وأضافت، "فيما استمرت فرقة المشاة الحادية عشر بتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب 40 سيطرة مفاجئة ضمن قاطع الرصافة، نتج عنها ضبط أسلحة غير مرخصة، واعتقال 5 متهمين، والاستمرار بنصب كاميرات المراقبة حيث تم نصب 11 كاميرة جديدة في الطرق والمحال التجارية بالتعاون مع المواطنين".

وتابعت، "وتمكنت فرقة المشاة السابعة عشر من العثور على كدس من الأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة وهي مخلفات حربية تالفة لعصابات داعش الإرهابية مدفونة تحت الأرض ضمن مناطق جنوبي بغداد، يحتوي على 10 قنابر هاون مع 490 إطلاقة أحادية مختلفة الاحجام وكمية من العتاد الخفيف".

وبينت "كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة ضبط بحوزة أحدهم 215 شريطاً لحبوب الهلوسة مع 13 غم من مادة الكرستال المخدرة، بالإضافة إلى اعتقال 17 متهم وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة"
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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