مقتل "والي جنوب العراق" في "داعش" بضربة جوية غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما يسمى "والي جنوب العراق" في تنظيم داعش" بضربة جوية غربي بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق المدعو (ابو حسن الغريباوي) ضمن قاطع الزيدان في ابو غريب، ببغداد".

وأضاف المصدر أن "الغريباوي هو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران"، مشيراً الى أن "العملية تمت وفق معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات".

وفي 28 كانون الثاني، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مقتل ما يسمى بـ"والي العراق ونائب الخليفة" المدعو أبو ياسر العيساوي، بعملية أمنية نوعية.