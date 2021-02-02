صد تعرض لـ"داعش" على مرابطة تابعة للحشد في الكرمة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بصد تعرض لـ"داعش" على مرابطة تابعة للحشد في الكرمة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم صد تعرض داعشي على مرابطة تابعة للحشد الشعبي بالقرب من جسر ٢٨ في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار دون اصابات".