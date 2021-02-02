أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي معاوناً لرئيس أركان الجيش.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم تكليف (الفريق الركن/قيس المحمداوي) معاوناً لرئيس أركان الجيش لشؤون العمليات".