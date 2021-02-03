الارهابي "ابو خليل" في قبضة الشرطة الاتحادية ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية نفذت عملية نوعية في منطقة " كويريش " جنوب بغداد تمكن خلالها أبطال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبإشتراك الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المُنتمية لعصابات داعش الإرهابية والمكنى "ابو خليل" عمل ضمن مفارز ما يسمى قاطع الجنوب والمطلوب قضائيا وفق المادة ٤ إرهاب".

واضاف البيان انه "تم تسليمه اصولياً الى الجهات التحقيقية المختصة".