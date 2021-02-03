القضاء: 6312 دعوى منجزة للمتضررين في استئنافات ديالى وصلاح الدين والانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "اعداد الدعاوى المنجزة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية كتعويض للممتلكات (الدور والاثاث والمركبات) بلغ (2340) دعوى، وبلغت الدعاوى المنجزة للشهداء ( 370) ، فيما كان نصيب الدعاوى المنجزة للمصابين هو ( 315) دعوى ليصل المجموع الكلي الى (3025) دعوى للفترة من 2 /1 /2020 ولغاية 31 /12 2020".واضاف "في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية تم أنجاز (2248) دعوى تخص تعويض المواطنين المتضررين من العمليات الحربية بنسبة حسم وصلت إلى مئة بالمئة".وأوضح المركز الاعلامي أن "العمل بملفات المواطنين بدأ منذ تاريخ 13 / 9 / 2020 ولغاية عام الفين وعشرين ومازال مستمراً، فيما كشفت رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية عن انجازها (1039 ) دعوى تخص تعويض المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بنسبة حسم وصلت إلى مئة بالمئة".وبين المركز الاعلامي أن "العمل بملفات المواطنين بدأ منذ تاريخ 1/ 3 / 2020 ولغاية عام الفين وعشرين".