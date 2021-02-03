هيئة النزاهـة: الاسبوع المقبل موعد محاكمة وزير الكهرباء السابق

ابلغت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهـة، اليوم الاربعاء، وزارة الكهرباء رسميـا بموعد محاكمة وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ، الذي حددته محكمة جنايات الكرخ المختصـة بقضايا النزاهـة في الثامن من شهر شباط الحالي.